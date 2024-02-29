Актер «Современника» обвинил Смольянинова в корысти

Актер театра «Современник» Сергей Юшкевич считает, что Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) высказывается против России ради денег или для спасения своей недвижимости и накоплений на зарубежных счетах. Его слова передает NEWS.ru.

«Но все их слова — это просто холостые патроны, которые никому у нас уже не причинят вреда. Люди в России давно разобрались, кто есть кто», — отметил артист.

При этом актер возмутился словами Смольянинова, который заявил, что ему «наплевать» на Россию. По словам Юшкевича, он был в шоке от высказываний своего бывшего коллеги. Он напомнил актеру, что в России осталась его мать, а также бывшая жена и дети.

В январе 2023 года Смольянинов заявил, что «эмоционально» готов пойти воевать за Украину. Он добавил, что таким образом бы «защитил» одних своих «братьев» от других. При этом актер также добавил, что ему «наплевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел». Позднее в Госдуме потребовали возбудить уголовное дело в отношении актера.

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