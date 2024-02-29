Тигран Кеосаян рассказал о таланте Ксении Собчак «выползать» из неоднозначных ситуаций

Актер Тигран Кеосаян в интервью Вячеславу Манучарову рассказал о таланте Ксении Собчак выбираться из сомнительных авантюр.

«В чем ужас? Я это понял еще в эпоху существования программы «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на РЕН-ТВ. Просто количество выползаний из разных ситуаций этого существа, как мне кажется, превысило все санитарно-гигиенические нормы на квадратный сантиметр. Мне кажется, Ксения Анатольевна должна понимать, что конец ее очень грустный», — высказался Кеосаян.

Таким образом артист прокомментировал арест коллег Собчак по делу о вымогательстве. Речь идет об осужденных на 7,5 лет Кирилле Суханове, Ариане Романовском и Тамерлане Бигаеве. Кеосаян считает, что с Собчак не стоит связываться, так как многие из гостей ее интервью стали иноагентами, в то время как сама журналистка пока не может похвастаться таким статусом.

12 февраля Хамовнический суд Москвы отправил бывшего коммерческого директора холдинга Собчак «Осторожно, медиа» Кирилла Суханова на 7,5 года в колонию строго режима по обвинению в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Ариан Романовский и Тимур Бигаев, которые были администраторами Telegram-канала «Тушите свет», по версии следствия, используемого в качестве инструмента вымогательства, — получили по 7 лет.

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