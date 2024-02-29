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Умер актер из «Моей прекрасной няни» и «Реальных пацанов»

Актер Павел Маркин из «Реальных пацанов» скончался в машине скорой помощи

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Кадр из сериала «Реальные пацаны»

В возрасте 53 лет умер актер Павел Маркин, известный по сериалам «Моя прекрасная няня» и «Реальные пацаны». Об этом сообщил в социальных сетях заслуженный художник России Александр Загоскин.

«Вот такой он был: артистичный, ироничный и смешной с грустными глазами и ранимой душой. Прощай, Павлик! Добрая тебе память и спасибо за все!..» — написал живописец.

По словам Загоскина, Маркина не стало 4 февраля в машине скорой помощи. Актера похоронили 29 февраля. Причина смерти не сообщается.

Актер Павел Маркин родился 30 сентября 1970 года, а его дебютом в кино стала российская комедия «ДМБ» 2000 года. Всего в багаже у актера 74 проекта, среди наиболее известных: «Реальные пацаны», «СашаТаня», «Склифосовский», «Молодежка», «Моя прекрасная няня» и др. Сейчас в производстве находятся два проекта с актером — сериалы «Райский» и «Арбатские тайны».

Судя по профилю на сайте kino-teatr.ru, в свободное от актерства время Маркин подрабатывал тамадой. В комментария пользователи благодарили актера за проведение мероприятия, отмечая его профессионализм и умение чувствовать публику.

Ранее стало известно, что умерла звезда «Ландыша серебристого» и «Деффчонок» Дарья Гончарова.

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