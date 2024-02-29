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В России снимут новый фильм про приключения Петрова и Васечкина

Режиссер Алеников снимет еще один фильм про приключения Петрова и Васечкина

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Одесская киностудия

Киностудия имени Горького запустила в производство новый фильм режиссера Владимира Аленикова про приключения Петрова и Васечкина. Об этом в беседе с ТАСС заявила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.

«Думаю, что в конце года мы уже приступим, войдем в производство нового полнометражного фильма про Петрова и Васечкина с тем же режиссером, который снимал про Петрова и Васечкина 40 лет назад, с Владимиром Алениковым. Ему 75 лет, он в прекрасной форме, невероятном тонусе производственном, очень хороший сценарий», — подчеркнула Слащева.

Она не исключила вероятности того, что со временем история про приключения двух школьников может получить развитие в виде сериала. Сюжет фильма рассказывает о злоключениях и авантюрах двух пионеров: Пети Васечкина и Васи Петрова. Оригинальные фильмы Аленикова были разделены на пять историй и не имели общего сюжета.

Недавно сериал «Слово пацана» с Иваном Янковским и Никитой Кологривым победил в категории «Драмы/Мелодрамы» в национальной премии «Большая цифра», получив как приз зрительских симпатий, так и высшую оценку жюри. Схожей судьбой может похвастаться сериал «Фишер», который завоевал аналогичные награды в категории «Детективы/Триллеры»

Ранее завершились съемки сериала «Чистые» с Кологривым и Бондарчуком.

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