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Волочкова назвала имя миллиардера, ставшего ее главной любовью

Балерина Волочкова назвала Сулеймана Керимова главной любовью своей жизни

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что все мужчины от нее теряют голову, и поэтому у нее было много романов, в том числе – с женатыми. При этом самой главной любовью в своей жизни она в беседе с телеканалом «360» назвала миллиардера Сулеймана Керимова.

Говоря о романах с женатыми мужчинами, Волочкова заявила, что для нее было важно, чтобы мужчина восхищался ее творчеством, возлагал к ее ногам «бриллианты, цветы, яхты и самолеты». В этом случае балерину не интересует, есть ли у ухажера штамп в паспорте.

«Мужчина — это не коза на веревке, его невозможно привести или увести. Это выбор мужчины. Есть женщины, которые соблазняют. Я в этом не нуждаюсь», — заявила она.

Также Волочкова рассказала, что в ее жизни были и небогатые мужчины, заявив, что у них было другое важное качество.

«У них было большое достоинство — в прямом и переносном смысле этого слова. Большая душа и большое сердце. И любовь к моему творчеству», — подчеркнула артистка.

Напомним, Волочкова заявляла, что еще находится в поисках идеального мужчины. Она признавалась, что не собирается больше иметь детей, но не против, если они будут у ее нового избранника.

Ранее балерина высказалась о «разоблачительном» фильме про Ксению Собчак.

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