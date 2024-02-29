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«Фишер» и «Слово пацана» получили награды премии «Большая цифра»

Сериалы «Фишер» и «Слово пацана» победили в национальной премии «Большая цифра»

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Стали известны победители 15-й национальной премии «Большая цифра», лучших претендентов отбирали зрители и профессиональное жюри. Об этом пишет Intermedia.

Нашумевший сериал «Слово пацана» с Иваном Янковским и Никитой Кологривым победил в категории «Драмы/Мелодрамы», получив как приз зрительских симпатий, так и высшую оценку жюри. Схожей судьбой может похвастаться сериал «Фишер», который завоевал аналогичные награды в категории «Детективы/Триллеры». В топе также оказался документальный фильм про группу «Король и Шут», а также сериал про КиШ. Зрители и жюри высоко оценили документальные фильма про российские тюрьмы и индустрию игр.

Приз зрительских симпатий в номинации «Лучший художественный фильм» получил проект «Иван Васильевич меняет все», жюри же отдали предпочтение кинокомиксу «Гром: Трудное детство». Среди лучших комедий жюри выбрало сериалы «Лада Голд», «Кибердеревня» и «Волшебный участок», зрителям же больше приглянулся проект «Иванько-2».

Ранее завершились съемки сериала «Чистые» с Кологривым и Бондарчуком.

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