Джордж Клуни и Брэд Питт объединятся ради съемок в новом фильме

Актеров Брэда Питта и Джорджа Клуни заметили вместе на съемках фильма Джорджа Уоттса «Волки» в Нью-Йорке. Об этом сообщает People.

«Брэд Питт и Джордж Клуни — друзья навсегда. Они ценят и уважают друг друга, независимо от того, сколько лет прошло между их совместными съемками в фильмах», — заявил инсайдер издания.

По словам осведомителя, в фильме о двух наемниках, которым предстоит работать над одним заданием, также сыграет актриса Эми Райан. Уточняется, что Клуни и Питту очень нравится грядущий проект, поэтому они оба с большим удовольствием приняли участие в съемках «Волков».

27 февраля стало известно, что ТНТ снимет фильм по мотивам советской комедии «Бриллиантовая рука». Над созданием новой картины будут работать авторы двух предыдущих новогодних проектов канала, переосмысляющих советскую классику, — «СамоИрония Судьбы» и «Иван Васильевич меняет все!», — режиссеры Миша Семичев и Роман Ким, а также креативные продюсеры Андрей Шелков и Максим Ткаченко.

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