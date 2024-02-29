Бузова обратилась к бывшему мужу Бородиной: «Ты себя в зеркало видел?»

Телеведущая Ольга Бузова порассуждала в шоу «Это нормально?» с бывшим мужем Ксении Бородиной Курбаном Омаровым об уместности использования ласковых прозвищ в отношениях.

Бузова поинтересовалась у Омарова, как к нему обращается невеста Валерия.

«Ты достаточно брутальный мужчина, я тебя давно знаю. Ты уже не «зая». Как к тебе обращается любимая? Милый? Да какой ты милый! Ты себя в зеркало видел?» — отметила телеведущая.

Омаров заявил, что сам называет невесту «Леркой» и «малышкой», «если растаял».

Омаров стал известен после брака с телеведущей Ксенией Бородиной. Они были женаты с 2015 по 2021 год. В их союзе родилась дочь Теона. У бизнесмена также есть сын Омар от первого брака.

Омаров встречается с Валерией с 2022 года. В феврале 2023-го бизнесмен сделал предложение возлюбленной. Омаров опубликовал фотографии, сделанные во время отдыха в Таиланде. На одном из снимков предприниматель стоял на колене перед своей девушкой и держал красную коробку с помолвочным кольцом. На другом кадре влюбленные целовались.

Ранее бывший муж Бородиной ответил на слухи о беременности невесты.