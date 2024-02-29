В Перми отменили концерт Олега Майами

Рэпер Олег Майами сообщил во «ВКонтакте» об отмене концерта в Перми.

Выступление должно было состояться 17 марта 2024 года. Как отметил Майами, мероприятие не состоится по независящим от организаторов и артиста причинам.

Поклонники могут вернуть деньги за билет на мероприятие через почту лейбла SUETA.PRO. Для этого им необходимо заполнить бланк заявления на возврат билетов.

Олег Майами стал наиболее известен после романа с бывшей женой Гуфа Айзой-Лилуной Ай. Они начали встречаться в 2020 году. Блогерша рассказывала, что отношения были бурными и токсичными.

По словам Айзы, именно она являлась абьюзером. В 2021-м пара рассталась. Блогерша после разрыва записала видеоролик, где поделилась негативными деталями их романа. Позже Айза призналась, что жалеет о произошедшем.

Майами рассказывал, что после разрыва с Айзой «сильно вымотался» и переключился на музыку. Артист поставил в приоритет работу и творчество. Однако певец не полностью отказался от новых романов. По словам исполнителя, он мог бы влюбиться, если встретит подходящую девушку.

Ранее Айза пристыдила рэпера Macan за слова о девушках.