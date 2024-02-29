Прохор Шаляпин заявил, что старые артисты не хотят уступать место молодежи

Певец Прохор Шаляпин заявил в беседе с «Пятым каналом», что старые звезды эстрады не хотят уступать место молодым исполнителям.

Шаляпин уверил, что «не умаляет заслуг народных артистов», однако считает, что народ хочет видеть новые лица в шоу-бизнесе. Музыкант отметил, что в «голубых огоньках» выступают одни и те же певцы десятилетиями. По его мнению, это «издевательство» над публикой. Он считает, что не стоит «так насиловать» зрителей.

«У нас так принято, что никто не хочет уступать место, вцепится, а народ не хочет вас видеть. Только вам надо, вы занимаете просто чужие уже места под солнцем. Получили, заработали — уже на дачу можно или заняться преподавательской деятельность», — рассказал певец.

Шаляпин обратился к Надежде Бабкиной и Надежде Кадышевой с просьбой, чтобы те «выдвигали вперед молодые кадры».

8 декабря 2023 года певица Вика Цыганова сообщила, что не будет смотреть традиционную программу «Новогодний голубой огонек». Она назвала подобные шоу «пошлостью».

По мнению артистки, за последние 20 лет передача не стала лучше. По словам Цыгановой, теперь в ней принимают участие звезды, которые «не берут за душу и сердце».

Ранее Сергей Соседов назвал «негодных» к исполнению гимна России артистов.