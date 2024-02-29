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Донцова заявила об «огромной ошибке» Акунина

Писательница Донцова: Акунин совершил огромную ошибку после критики СВО

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Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Писательница Дарья Донцова заявила в беседе с rtvi.com, что ее коллега Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) совершил «огромную ошибку», когда раскритиковал СВО.

Донцова объяснила, что читатели могли обидеться на Акунина после его слов о России. Писательница отметила, что коллегу любили в этой стране.

«В первую очередь он, наверное, обидел своих читателей, так же как одна наша эстрадная певица очень обидела своих поклонников, обозвав их всякими разными словами», — поделилась писательница.

Донцова уточнила, что не знала Акунина лично, поэтому она не имеет представления, какие мотивы «у него на душе». По мнению писательницы, она и коллега находятся на разных полюсах.

В декабре 2023-го Борис Акунин провел разговор с пранкерами Вованом и Лексусом, думая, что беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время диалога он назвал ракетные удары ВСУ по Крыму обоснованными.

6 февраля Басманный суд Москвы заочно избрал меру пресечения Акунину в виде ареста сроком на два месяца. Срок его ареста будет отсчитываться с момента задержания либо с момента передачи писателя российским правоохранителям в случае экстрадиции в РФ.

Ранее счета писателя Бориса Акунина и его жены заблокировали.

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