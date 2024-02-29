Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Сергей Соседов назвал «негодных» к исполнению гимна России артистов

Телеведущий Соседов заявил, что Клава Кока не годится для исполнения гимна России

close
100%
Super/YouTube

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заявил в беседе с NEWS.ru, что певицы Клава Кока, Люся Чеботина и Zivert не годятся для исполнения гимна России.

По мнению Соседова, гимн страны должен быть спет «красиво, можно и диапазонально». Он считает, что подобное выступление стоит сделать ярким и запоминающимся.

«Гимн России должен быть в первую очередь достойно исполнен. Во вторую очередь имеет значение, насколько популярный певец будет его петь. Если певица популярна, но ее исполнение плохое, то и приглашать ее не нужно», — заявил музыкальный критик.

В феврале Сергей Соседов заступился за певицу Лолиту Милявскую после отмены ее выступлений по просьбам общественников.

Соседов назвал «форменным беззаконием» то, что концертные площадки отказываются проводить концерты Лолиты из-за просьб активистов. Он уверен, что общественники не имеют права лишать певицу работы. Более того, критик считает, что Милявская должна подать в суд на активистов.

Соседов уверен, что Лолита может лишиться профессии в одном случае — если она профнепригодна. К примеру, если артистка не может петь или будет срывать концерты.

Ранее Шура устроил скандал в студии шоу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами