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Отец Леонида Агутина раскрыл, где живет певец

Отец Леонида Агутина Николай заявил, что певец живет на даче в Подмосковье

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Телеграм-канал «Леонид Агутин»

Композитор Николай Агутин сообщил в беседе с NEWS.ru, что его сын, певец Леонид Агутин живет с ним на даче в Подмосковье.

По словам Агутина-старшего, его невестка Анжелика Варум тоже проживает вместе с ними. Он уточнил, что видится с сыном не так часто из-за его гастролей. «Но два-три раза в месяц мы с ним встречаемся», — отметил композитор.

В феврале продюсер Сергей Лавров заявил, что Леониду Агутину и Анжелике Варум не угрожает «отмена» в России. По его словам, артисты ведут себя спокойно, не вызывающе и «не раздражают» поклонников, «в отличие» от певицы Кристины Орбакайте, которая во время концерта в Израиле станцевала на сцене с матерью, певицей Аллой Пугачевой, и шоуменом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом).

Лавров напомнил, что Агутин хороший музыкант, входит в топ самых востребованных артистов, его любит публика, а его «артистичность перевешивает политичность», при этом «он ничего такого и не говорит».

Известно, что, в отличие от Галкина, Агутин не высказывается на тему специальной военной операции на Украине.

Ранее Леонид Агутин выпустил клип к фильму «Онегин» в образе Александра Пушкина.

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