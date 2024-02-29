Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Телеведущий Соловьев ответил на слухи о романе с коллегой: «Сложно представить»

Телеведущий Тимур Соловьев опроверг слухи о романе со Светланой Зейналовой

close
100%
svetlanazey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущий Тимур Соловьев опроверг в беседе с Voice слухи о романе с коллегой по шоу «Доброе утро» Светланой Зейналовой.

Соловьев объяснил, что его с Зейналовой связывает исключительно дружба. Он не стал отрицать, что коллега называет его любимым мужчиной. Однако, по словам шоумена, это такая фигура речи у телеведущей.

«После стольких лет совместной работы мне вообще сложно представить, что у нас что-то с ней могло возникнуть», — заявил шоумен.

Соловьев считает, что служебные романы плохо заканчиваются. Он объяснил, что у него был подобный опыт 15 лет назад. По словам телеведущего, эта связь ни к чему хорошему не привела. С тех пор у него табу на подобные отношения.

В феврале Соловьев сообщил, что развелся с женой Анной Башмет после трех лет брака.

Пара поженилась в 2020 году. Для поклонников свадьба телеведущего стала неожиданность, так как он практически не говорит о своей личной жизни. В 2021-м у Соловьева и Башмет родилась дочь Сияна.

Ранее муж Риты Дакоты рассказал о конфликтах с родителями певицы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами