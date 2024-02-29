Телеведущий Соловьев ответил на слухи о романе с коллегой: «Сложно представить»

Телеведущий Тимур Соловьев опроверг в беседе с Voice слухи о романе с коллегой по шоу «Доброе утро» Светланой Зейналовой.

Соловьев объяснил, что его с Зейналовой связывает исключительно дружба. Он не стал отрицать, что коллега называет его любимым мужчиной. Однако, по словам шоумена, это такая фигура речи у телеведущей.

«После стольких лет совместной работы мне вообще сложно представить, что у нас что-то с ней могло возникнуть», — заявил шоумен.

Соловьев считает, что служебные романы плохо заканчиваются. Он объяснил, что у него был подобный опыт 15 лет назад. По словам телеведущего, эта связь ни к чему хорошему не привела. С тех пор у него табу на подобные отношения.

В феврале Соловьев сообщил, что развелся с женой Анной Башмет после трех лет брака.

Пара поженилась в 2020 году. Для поклонников свадьба телеведущего стала неожиданность, так как он практически не говорит о своей личной жизни. В 2021-м у Соловьева и Башмет родилась дочь Сияна.

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