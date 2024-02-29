Певец Шура устроил скандал в студии шоу «Это нормально?».

Во время проекта один из гостей начал нелестно высказываться о Шуре. Певца это возмутило, и он начал отвечать на критику. В итоге артист покинул студию. После этого мужчину, спорившего с исполнителем, попросили уйти. Только после этого Шура вернулся на свое место.

В том же выпуске фигуристка Евгения Медведева также не стала терпеть грубого поведения одного из гостей и ушла из шоу.

«Женя Медведева не выдержала накала эмоций либо не готова была терпеть и быть откровенной. Она покинула студию, и мы уважаем ее выбор», — заявила телеведущая Ольга Бузова.

В сентябре 2023 года Шура был замечен в другом скандале. Блогерша Валя Карнавал расплакалась на съемках нового сезона шоу «Битва поколений». Причиной слез звезды стало грубое поведение Шуры в ее адрес. Карнавал призналась, что ожидала услышать от артиста «совсем не то». Исполнитель заявил, что тиктокерша справилась «с напором» Ларисы Долиной. Поэтому он предложил доказать «дебилам», что блогерша имеет право оставаться в месте жюри.

Ранее Navai назвал Успенскую «офигительной милфухой» после жалоб певицы на неудавшиеся романы.