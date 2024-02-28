Петренко рассказал о своих долгах по алиментам

Актер Игорь Петренко в новом интервью рассказал о своих долгах по алиментам. Он стал гостем шоу «Так сказать», опубликованного на платформе RuTube.

Актер назвал абсурдом слухи о том, что его жена Кристина Бродская вынуждена продавать личные вещи, чтобы у семьи были деньги. Он заявил, что несмотря на судебный процесс, поддерживает общение с актрисой, матерью его двоих сыновей Екатериной Климовой.

«Есть на мне долг, он еще не погашен. Я постепенно его закрываю», — сказал он.

Кроме того, он заверил, что остается в контакте с детьми и принимает участие в их жизни.

«Никто не прячется абсолютно. Проблему мы решим, не переживайте», — не сомневается 46-летний Петренко.

Накануне Петренко в интервью «Абзацу» признался, что не понимает, почему актер Алексей Панин «превратился во фрика». Он признал, что артист мог «выкинуть коленца» еще когда они снимались в одних проектах, но выходки Панина никогда не имели такого масштаба.

Ранее звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев рассказал о проблемах с алкоголем.