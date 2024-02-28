«Напился и чуть не сорвал спектакль»: звезда «Слова пацана» о проблемах с алкоголем

Актер Лев Зулькарнаев, сыгравший Зиму в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью. Он с коллегами по сериалу стал героем шоу «Вписка» на YouTube.

По словам 24-летнего Зулькарнаева, раньше у него были большие проблемы с алкоголем, а сейчас он употребляет спиртные напитки пару раз в неделю. Сократить потребление спиртного ему пришлось из-за необходимости работать.

«Однажды я напился и чуть не сорвал спектакль. Я пришел сильно пьяным, и меня вывели из состава, заменили», — заявил он.

Срыв, из-за которого под угрозой оказался спектакль, произошел из-за расставания артиста с девушкой.

Кроме того, Лев Зулькарнаев рассказал о секрете популярности своего коллеги по сериалу Славы Копейкина. По мнению артиста, Копейкин привлекателен.

«У меня другая природа — более закрытая. Внешность нестандартная, ну не прям красавчик. Отрицательное какое-то обаяние», — пояснил Зулькарнаев.

Ранее дочь Дрю Бэрримор упрекнула актрису за съемку для Playboy.