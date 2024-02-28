Полина Гагарина споет на фестивале Кабаевой

Певица Полина Гагарина представит свой хит «Команда» на предстоящем фестивале «Алина» 2024, который пройдет 2 марта в Сириусе. Об этом сообщили представители звезды.

DJ Smash, Гагарина и Егор Крид исполнили песню «Команда» в 2018 году. Выход трека был приурочен к проводившемуся в России Чемпионату мира по футболу.

Фестиваль «Алина» спортсменки и общественной деятельницы Алины Кабаевой проводится ежегодно с 2009 года. Главная цель благотворительного праздника фонда Кабаевой — популяризация детско-юношеского спорта, в частности художественной гимнастики.

Накануне певица Мария Мирова призналась, что Полина Гагарина была строгим наставником в шоу «Голос. Дети».

Мирова работала с Гагариной в проекте «Голос. Уже не дети». Артистка призналась, что наставница «закаленная шоу-бизнесом» и строгая, но при этом очень справедливая. Она назвала певицу большим профессионалом. Девушка отметила, что Гагарина — «очень теплая как человек».

Ранее тетя Гогена Солнцева ответила на слухи о его отцовстве.