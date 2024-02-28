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Критик нашел связь между Катей Лель и «Фабрикой звезд»

Критик Бабичев заявил, что Катя Лель вернулась на эстраду благодаря тренду на нулевые

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katyalelofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Катя Лель смогла вернуться на сцену и достигнуть мирового признания благодаря ностальгическому тренду на музыку 1990-х и «нулевых», считает музыкальный критик Евгений Бабичев. Об этом он поговорил с News.ru.

Бабичев уверен, что публика скучает по временам, когда музыка была разной, а артисты — «безбашенными».

«Та же самая Катя Лель, многие считали ее сбитым летчиком, давно не создавала ничего заметного. И вдруг не просто возвращение популярности, а общемировой тренд с «Мой мармеладный», — сказал он.

Эксперт добавил, что Лель повезло, однако везет тем, кто работает над этим.

Перезапуск шоу «Фабрика звезд» Бабичев назвал еще одним свидетельством тренда на нулевые — сейчас многие обсуждают судьбы участников проекта и приходят к выводу, что в рамках шоу создавались хорошие песни.

«А тогда отношение было как к ширпотребу, недолговечному продукту, однодневным песням», — сказал он, добавив, что есть и такие песни, однако проект породил и треки, которые слушают до сих пор.

Накануне рэперша Инстасамка заявила, что представит свой кавер на хит Кати Лель «Мой мармеладный» 1 марта.

Ранее в Дубае отменили концерт группы «Кино».

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