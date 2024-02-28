Стало известно, сколько Matrang проведет в рехабе после скандала в Таиланде

Рэперу Matrang предстоит провести в реабилитационной клинике целый год, чтобы тот смог восстановить здоровье. Об этом Telegram-каналу Shot заявила сестра артиста.

По словам девушки, рэпер уже сейчас находится в одном из лучших рехабов. Она открыла сбор средств на лечение, но уточнила, что не сможет предоставить подтверждающие чеки, так как они содержат конфиденциальную информацию. В связи с этим сестра Matrang призвала поверить семье артиста на слово и отметила, что столь долгий срок в клинике нужен для того, чтобы рэпер смог вернуться к нормальной жизни и полностью прийти в себя.

21 февраля рэпер Matrang прилетел в Россию и лег в реабилитационную клинику. Сестра Matrang подтвердила журналистам, что у него начались проблемы в Таиланде из-за запрещенных препаратов. Она заверила, что сейчас музыкант будет некоторое время находиться на лечении, в этот период певец не сможет поддерживать связь с поклонниками.

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