Решена судьба наследства Жени Белоусова

Адвокат Сергей Жорин рассказал, как дети певца Евгения (Жени) Белоусова (1964-1997) разделили его наследство. Его цитирует kp.ru.

По словам Жорина, адвоката сына Белоусова Романа, в ходе подготовки к судебному разбирательству о наследстве у сторон возникло взаимопонимание.

«Изначально Роман хотел получить именно исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, ни на что другое мы не претендовали. Так что в итоге пришли к соглашению: Роман просит суд вернуть иск, а затем они с сестрой оформляют у нотариуса свидетельство о вступлении в наследство», — сказал он.

В документе теперь указано, что Роману и Кристине принадлежит «исключительное право на результат интеллектуальной деятельности» в равных долях. Они, по словам адвоката, теперь могут претендовать на выплату вознаграждения за использование исключительных прав на музыкальные произведения, которые принадлежали их отцу. Кроме того, они могут разрешать или запрещать другим лицам использовать эти произведения.

Накануне Жорин рассказал о наследниках продюсера Бари Алибасова. Жорин еще в 2019 году помогал артисту составить завещание. Будучи на тот момент женатым на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, Алибасов завещал всю недвижимость сыну, а права на песни коллектива — членам группы «На-На».

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