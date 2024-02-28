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Уголовное дело заведено после трагедии в клинике Хайдарова

СК завел уголовное дело об оказании небезопасных услуг после трагедии в клинике Хайдарова

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг заведено после трагедии в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК столицы.

По данным следствия, через несколько дней после операции в одной из частных московских клиник 35-летний мужчина впал в кому, позже его не стало.

По факту произошедшего назначен ряд экспертиз.

Собственный источник агентства уточнил, что мужчину прооперировали в клинике Хайдарова, операцию проводил не сам звездный хирург.

28 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что в клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique на Часовой улице в Москве проходят обыски. По информации издания, на место привезли жену хирурга Светлану Сильваши.

Позже юрист Кристина Высоцкая заявила, что в клинике по факту трагедии с пациентом — продюсером Петром Гавриловым — проводят не обыски, а обязательную проверку Следственного комитета России.

Ранее Полина Гагарина отказалась исполнять гимн на матче сборной России.

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