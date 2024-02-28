Директор Ангелины Вовк назвала ошибкой информацию о ее госпитализации

Информация о госпитализации российской телеведущей Ангелины Вовк недостоверна, заявила «Газете.Ru» ее директор Светлана Торгало. По ее словам, с Вовк все хорошо.

«Все хорошо, не беспокойтесь, какая-то ошибка вкралась», — сказала она.

28 февраля Telegram-канал 112 сообщил, что Ангелину Вовк госпитализировали в Москве в связи с обострением хронического заболевания. По данным Telegram-канала, у телеведущей также возникли проблемы с бронхами.

Вовк дебютировала в кино в 1966 году. Она снялась в фильме Григория Поженяна «Прощай». Позже она стала работать диктором на Центральном телевидении СССР. Звезда также вела такие программы, как «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», «Утренняя почта» и «Музыкальный киоск».

Вовк была замужем дважды. С 1966 по 1982 год ее супругом был диктор Геннадий Чертов. А в 1982-м она сыграла свадьбу с художником Индржихом Гетцом. Они развелись в 1995 году.

Ранее Вовк заявила, что пользуется помощью косметологов.