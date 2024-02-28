«Злопыхатели есть»: Хайдаров опроверг информацию об обысках из-за смерти пациента

Звездный хирург Тимур Хайдаров в беседе с «Газетой.Ru» опроверг информацию о том, что в его клинике проходят обыски после смерти пациента — продюсера Петра Гаврилова. Хайдаров заявил, что был лично знаком с Гавриловым, и назвал его смерть «душераздирающей» ситуацией.

«Никаких обысков не проходит. Я думаю, в этом разберутся следственные органы. В любом случае мы будем и сами настаивать, чтобы были проведены соответствующие проверки и документации, и всего хода нашего действия. Ситуация, конечно, из ряда вон выходящая. Душераздирающая. Вы поймите, что я был лично знаком с пациентом. Это не просто для меня медицинская ситуация, это с точки зрения человеческой очень тяжело. Я близко общался с его родственниками и с ним был знаком. Вы не представляете, как мне тяжело. И тут вопрос ни о каких-то там репутационных историях. Понятно, злопыхатели есть, и сейчас закидывают, что это я оперировал его. И что после пластической операции это случилось: то, что занесли уже инфекцию. Но я не могу делать все», — сказал Хайдаров.

Он пояснил, что Гаврилову проводили бариатрическую операцию (хирургическое изменение желудка), которая сопряжена с большим риском.

«Через два дня после операции его в удовлетворительном состоянии выписали со всеми соответствующими анализами. Три-четыре дня он находился не в клинике: дома, в городе. Через несколько дней он почувствовал себя плохо. Пациенты, особенно бариатрические, на особом контроле, потому что эта операция с повышенным риском. Мы с ними на связи. Тут же пригласили в клинику. Провели УЗИ, взяли анализы. Пациент стал чувствовать себя хорошо, сказал, что поедет домой. Отпустили домой. К вечеру стало опять плохо. Вызвал «скорую», она приехала. Я не знаю, что они там предлагали, может какое-то обезболивающее сделали, и уехали. При этом мы Петру сказали: «Не сидите дома, приезжайте к нам». Приехал. Опять обследования провели, оставили под наблюдением. Не было никаких данных, никакого заражения крови. Но появились подозрения на расхождение швов. Потом стали понимать, что лучше подключить большой центр помощи, где шире спектр медицинских услуг, где можно провести гемодиализ, МРТ. Не затягивая, опять же, в ясном сознании, без признаков температуры, тахикардии перевели его в большой центр. И вот сейчас одна из причин его смерти, что развилась злокачественная гипертония», — рассказал Хайдаров.

В среду, 28 февраля, Telegram-канал Mash сообщил, что в клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique на Часовой улице в Москве проходят обыски. По информации издания, на место привезли жену хирурга Светлану Сильваши.

О смерти бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова стало известно 27 февраля. Как писал Mash, у мужчины после операции, перенесенной в клинике Хайдарова, началось заражение крови.

Ранее клинику Хайдарова проверили на предмет оборота наркотиков.