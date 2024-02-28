Названо имя новой предполагаемой возлюбленной Тимура Родригеза

Шоумен и телеведущий Тимур Родригез состоит в отношениях с актрисой Екатериной Кабак. Такие предположения выдвинул «СтарХит»Александр Домогаров рассказал, что ему не нравится в современных артистах.

По данным СМИ, в ноябре 2023 года шоумен пришел с 33-летней артисткой на премьеру сериала «Слово пацана», а 27 февраля звезд заметили вместе в кинотеатре «Художественный» на презентации дебютной работы Селин Сон «Прошлые жизни».

Родригез 11 сентября 2023 года публично объявил о разводе с женой после 16 лет брака. Он написал, что не планирует комментировать разлад в семье и называть причины расставания, как и его экс-супруга. По словам артиста, они поддерживают хорошие отношения и продолжают вместе воспитывать детей. У экс-возлюбленных двое сыновей: 14-летний Мигель и 11-летний Даниэль.

Бывшая жена артиста Анна Девочкина удивлялась, что ее никто не поздравил с разводом. Она пожаловалась на странную поддержку, после того как об их расставании стало известно публике. По словам бизнесвумен, она получает только комментарии с соболезнованиями.

Ранее Александр Домогаров рассказал, что ему не нравится в современных артистах.