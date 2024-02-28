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Звезда «Дюны» рассказала о самых неприятных съемках в своей жизни

Актриса Ребекка Фергюсон пожаловалась, что на нее накричал актер на съемках

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Hannah Mckay/Reuters

Актриса Ребекка Фергюсон, наиболее известная по роли в фильме «Дюна», рассказала Deadline о самых неприятных съемках в своей жизни.

«Я помню, был момент, когда актер был таким неуверенным и злым, потому что он не мог сыграть одну из сцен. Он чувствовал себя настолько некомфортно, что накричал на меня. Но, поскольку этот человек был звездой фильма номер один, за меня никто не вступился и не поддержал. И я плакала, уходя со съемочной площадки», — рассказала Фергюсон.

При этом артистка уточнила, что обозначила свою точку зрения сразу после скандала. Актриса заверила, что больше не хочет работать с коллегой в одном кадре, так как ей предпочтительнее видеть затылок артиста или же теннисный мяч. Фергюсон не стала называть имени своего обидчика, но фанаты предположили, что это мог быть Дуэйн «Скала» Джонс, Хью Грант или Джейк Джилленхол.

Ранее на «Золотом Граммофоне» журналистам раздали папки с «компроматом» на Shaman.

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