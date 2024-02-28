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Александр Домогаров рассказал, что ему не нравится в современных артистах: «С потухшим взглядом»

Актер Домогаров пожаловался, что современные артисты слишком увлечены деньгами

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Актер Александр Домогаров в интервью aif.ru пожаловался, что многие современные артисты слишком увлечены деньгами и популярностью.

«Есть очень похожие [на меня в молодости], с горящими глазами, и дай бог им сохранить такие глаза подольше, потому что очень часто я встречаю молодежь с уже потухшим взглядом и слишком увлеченную денежными знаками и словом «слава», — отметил Домогаров.

При этом артист признался, что к своему возрасту попробовал в профессии далеко не все. Он напомнил, что многие классические произведения до сих пор получают новые интерпретации и трактовки. По словам Домогарова, каждую театральную премьеру шоураннеры обсуждают минимум один год.

«С «Маскарадом» мы работали два года, прежде чем пришли в Театр Армии — но мы были готовы, чтобы убедить руководство театров и молодых артистов в том, что мы идем в правильном направлении», — уточнил актер.

Ранее певице LP запретили выступать в Литве за поддержку фанатов из России.

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