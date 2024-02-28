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В Воронеже отменили концерты Славы Марлоу

Концерт рэпера Славы Марлоу в Воронеже отменили

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SLAVA MARLOW/VK

В Воронеже отменили концерт рэпера и битмейкера Славы Марлоу. Об этом стало известно из публикации в официальной группе мероприятия «ВКонтакте».

Концерт Марлоу в Воронеже должен был состояться 8 марта, но организаторы решили отменить выступление артиста без объяснения причины. Купившим билеты фанатам предложили вернуть средства.

Недавно певец Эмин Агаларов сообщил, что концерт в Челябинске отменен. Выступление должно было пройти 5 марта 2024 года в театре оперы и балета имени М.И. Глинки. Причины, почему концерт не состоится, неизвестны. Зрители могут вернуть билеты в месте приобретения. Эмин добавил, что концерт в Екатеринбурге пройдет 24 марта в ККТ «Космос». А в Тюмени — 25 марта в концертном зале Тюменской филармонии.

Помимо этого, музыкант Алекша Нович перенес свой тур на сентябрь 2024 года. Артист рассказал, что его концерты были отменены в городах Сочи, Пенза, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Калининград, однако купленные билеты будут действовать во всех городах тура. Выступления в Астрахани, Волгограде и Ставрополе отменились полностью.

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