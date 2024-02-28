Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Максим Галкин* может лишиться замка в Грязи по новому закону

Mash: активист Бородин требует от Генпрокуратуры лишить Галкина замка в Грязи

close
100%
Global Look Press

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием лишить юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) замка в деревне Грязь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бородин отсылает к новому закону о конфискации имущества за фейки об ВС РФ, который приняли в начале февраля 2024 года. Канал считает, что эмигрировавший из России комик не раз публиковал материалы, которые ведомство может посчитать фейками об СВО и российской армии: он рассказывал о авиакатастрофе на территории нынешней Донецкой народной республики в 2014 году, публиковал кадры из Мариуполя и Бучи.

20 февраля юрист Дмитрий Краснов рассказал, что новый закон о лишении имущества и почетных званий за фейки об армии РФ не коснется недвижимости Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Он вспомнил, что СК России отказался возбуждать дело в отношении звездной пары после проведения проверки по статье о фейках об армии, не найдя оснований для такой меры.

До этого Telegram-канал Shot заявлял, что в Госдуме также призвали МВД проверить, можно ли изъять у Галкина и Пугачевой недвижимость по закону о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах и призывы к деятельности, направленной против безопасности государства.

Ранее сообщалось, что появились подробности иска Крида против РКН.

*  признан в РФ иностранным агентом
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами