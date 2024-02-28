Максим Галкин* может лишиться замка в Грязи по новому закону

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием лишить юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) замка в деревне Грязь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бородин отсылает к новому закону о конфискации имущества за фейки об ВС РФ, который приняли в начале февраля 2024 года. Канал считает, что эмигрировавший из России комик не раз публиковал материалы, которые ведомство может посчитать фейками об СВО и российской армии: он рассказывал о авиакатастрофе на территории нынешней Донецкой народной республики в 2014 году, публиковал кадры из Мариуполя и Бучи.

20 февраля юрист Дмитрий Краснов рассказал, что новый закон о лишении имущества и почетных званий за фейки об армии РФ не коснется недвижимости Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Он вспомнил, что СК России отказался возбуждать дело в отношении звездной пары после проведения проверки по статье о фейках об армии, не найдя оснований для такой меры.

До этого Telegram-канал Shot заявлял, что в Госдуме также призвали МВД проверить, можно ли изъять у Галкина и Пугачевой недвижимость по закону о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах и призывы к деятельности, направленной против безопасности государства.

Ранее сообщалось, что появились подробности иска Крида против РКН.