Рэпер T-Killah решился на пересадку волос

Рэпер T-Killah (Александр Тарасов) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сделал пересадку волос.

Тарасов сделал операцию в одной из стамбульских клиник. Артист поделился кадрами из больницы. Он сообщил, что процедура длилась шесть часов и была довольно безболезненной. Певец признался, что чувствовал легкое ощущение опьянения после анестезии.

«С виду выглядит очень страшно, но на деле ничего такого. Похоже на поход к стоматологу. Может, конечно, мне повезло с доктором», — поделился рэпер.

Тарасов уточнил, что покажет результаты первой пересадки в ближайшее время.

Александр Тарасов женат на блогерше Марии Тарасовой с 2019 года. В марте 2023 года у них родился сын. Мальчика назвали Иваном. В сентябре того же года T-Killah впервые показал лицо ребенка.

Известно, что роды Тарасовой проходили в Аргентине. Как признавался исполнитель, решение о месте рождения малыша было обусловлено погодными условиями и спором перед финалом чемпионата мира по футболу. По словам рэпера, супруги не хотели находиться перед родами в холодной стране.

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