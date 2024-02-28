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Александр Домогаров раскрыл размер пенсии

Актер Александр Домогаров сообщил, что получает 24 тыс. рублей пенсии

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Актер Александр Домогаров признался в беседе с aif.ru, что получает пенсию в размере 24 тысячи рублей.

Домогаров уточнил, что продолжает играть в театре и кино вовсе не из-за размера пенсии. Артист считает, что быстро «закончится», если прекратит работать. Актер признался, что с возрастом стал более разборчивым при выборе, где сниматься.

«Сейчас я очень выборочно и скрупулезно подхожу к выбору ролей, стараюсь играть то, что нравится, не боюсь расписания на доске распределения в театре, не преследую финансовые цели, а рассматриваю идеи с точки зрения «зачем мне это сейчас нужно?» — поделился актер.

Александр Домогаров начал карьеру в 1984 году в Центральном академическом театре Советской армии. В том же году он дебютировал в кино в фильме «Наследство». В 2007-м актер удостоился звания народного артиста России.

В фильмографии Домогарова более 110 работ. Он снялся в таких картинах, как «Михайло Ломоносов», «Бандитский Петербург», «Графиня де Монсоро», «Достоевский», «Огнем и мечом».

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