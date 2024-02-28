Юлия Рутберг пожаловалась на жлобство и безысходность в глубинке России

Актриса Юлия Рутберг заявила в беседе с moskvichmag.ru, что в глубинке больше «жлобства и безысходности», чем в крупных городах России.

Рутберг отметила, что у коренных москвичей «покомфортней» условия и больше культурных возможностей, чем в других городах. Она считает столицу «цветастей».

«У нас тут более цветная картинка жизни, а у людей в других городах она более серая и мрачная», — поделилась артистка.

Рутберг добавила, что в Москве достаточно быстрый ритм жизни. По ее мнению, с этим темпом можно сравнить только быт в Нью-Йорке. Однако сама она могла бы прожить в городе США только полгода. Артистка считает, что без работы в Нью-Йорке делать нечего.

Рутберг считает Москву своим «пупом Земли и смыслом жизни». Она призналась, что родилась в этом городе. В детстве она жила в коммунальной квартире на Большой Дмитровке. Затем ее семья переехала на Ленинградский проспект.

«Здесь я не то что ниточками привязана — канатами — к семье, работе, друзьям, прожитой жизни, возможности самореализоваться, накопленным человеческим отношениям, возникающим новым контактам», — рассказала актриса.

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