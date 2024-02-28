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Лерчек обвинила Самойлову в заимствовании: «Включайте мозги»

Блогерша Лерчек обвинила Самойлову в заимствовании ее идей

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ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, обвинила в интервью с журналисткой Лаурой Джугелией Оксану Самойлову в заимствовании ее идей.

По словам Чекалиной, Самойлова скопировала ее маркетинговый ход, даже не меняя детали. Блогерша намекнула, что из-за этого ее реклама выглядит странно.

«Когда ты смотришь Stories очень крупного блогера, который говорит: «Я объявляю счастливые часы. И сейчас вместо одной прокрутки…» А там нет колеса. Там есть другое — сундучки, сюрпризики, подарочки. И вот: «У вас есть вместо одной прокрутки, будет две прокрутки». Мне команда присылает и говорит: «Интересно, а что там крутится, если колеса нет?» — рассказала блогерша.

Лерчек заявила, что подобный ход полностью списан с ее «Колеса фортуны». Она посоветовала Самойловой «включать мозги», прежде чем заимствовать чужое.

Чекалина уточнила, что не против, когда ее идеи копируют и делают это «нормально». По словам блогерши, она не будет возмущаться, если человек вдохновлялся ее концепцией и добавил что-то свое.

Ранее Лерчек призналась, что из-за судов переживает трудный период в браке.

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