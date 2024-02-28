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Любовь Успенская о личной жизни: «Беда с мужчинами»

Певица Любовь Успенская призналась, что разочаровалась в любви

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Любовь Успенская пожаловалась в документальном фильме «Карусель Успенской. Из ресторана в Кремль», что ей не повезло в любви.

Успенская призналась, что у нее «беда с мужчинами». По словам артистки, она не раз влюблялась, однако впоследствии разочаровывалась в этих союзах. Певице казалось, что те отношения у нее будут навсегда.

Успенская рассказала, что всегда отдавалась семье — готовила, убирала, однако в ответ только получала неблагодарность.

«Где найти мужа такого, который сможет мне угодить? Нет такого. А если найдется, то меня не станет. Потому что я должна быть независима, я должна делать то, что делаю», — поделилась исполнительница.

У Успенской есть 34-летняя дочь Татьяна Плаксина. Девушка родилась в союзе певицы с бизнесменом Александром Плаксиным.

В марте 2023 году Успенская посоветовала дочери не выходить замуж. Она заявила, что «лучше родить ребенка от донора», а потом «влюбляться, сколько хочешь». По словам певицы, у многих ее подруг мужья пытались отнять детей. Артистка добавила, что ее последний супруг использовал дочь для шантажа, грозя не отпустить ее в Россию.

Ранее Navai назвал Успенскую «офигительной милфухой» после жалоб певицы на неудавшиеся романы.

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