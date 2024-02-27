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Продюсер умер после операции в клинике звездного хирурга Хайдарова

Mash: в Москве продюсер Гаврилов умер после операции в клинике Хайдарова

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Московский бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов умер через 10 дней после перенесенной в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова операции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Операция прошла 17 февраля в Москве, после чего Гаврилов был выписан и отправлен домой. Через три дня мужчине стало плохо.

20 февраля Гаврилов вызвал скорую помощь, он жаловался на боль в области груди и живота и тяжесть при дыхании. При этом от госпитализации мужчина отказался.

После этого боли усилились, Гаврилов впал в кому и умер. Предположительно, после резекции желудка у него началось заражение крови.

По мнению близких покойного, инфекцию ему занесли во время операции в клинике, теперь родные намерены судиться с известным хирургом. Сам Хайдаров ситуацию пока не прокомментировал.

19 февраля Генеральная прокуратура России завершила проверку в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова IQPLASTIQUE. Деятельность проверяли в том числе на предмет оборота наркотических средств.

По результатам проверки, никаких нарушений не было выявлено. Клиника Хайдарова продолжила работу в обычном режиме.

Ранее шесть женщин обвинили испанского режиссера в насилии.

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