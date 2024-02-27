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Светлаков и Галустян снимутся в перезапуске «Нашей Russia»

Юмористы Сергей Светлаков и Михаил Галустян сыграют в новой «Нашей Russia»

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ТНТ

Юмористы Михаил Галустян и Сергей Светлаков снимутся в перезапуске юмористического шоу «Наша Russia». Об этом заявила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в беседе с ТАСС.

«Светлаков и Галустян останутся обязательно. Разве может быть «Наша Russia» без них?» — улыбнулась Канделаки.

Она уточнила, что шоу останется в зоне «безопасного юмора», поэтому его можно будет смотреть всей семьей. При этом продюсер отметила, что сценарий пока не написан.

В сентябре 2023 года Сергей Светлаков сообщил, что снимается в новом комедийном проекте «Светлаков +», в рамках которого будет перевоплощаться в своих культовых героев из «Нашей Раши». Он отметил, что съемки в проекте займут не меньше трех месяцев: Светлаков будет работать над ним октябрь, ноябрь и декабрь 2023 года.

Ранее стало известно, что по мотивам «Бриллиантовой руки» снимут новогодний фильм.

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