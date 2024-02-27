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У 88-летнего Алена Делона изъяли 72 единицы огнестрельного оружия

По поводу изъятого на вилле актера Алена Делона оружия начато расследование

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Yves Herman/Reuters

Французская прокуратура начала расследование по поводу оружия, изъятого на вилле 88-летнего актера Алена Делона. Об этом сообщает Parisien.

Всего жандармы изъяли 72 единиц огнестрельного оружия и более 3 тысяч патронов к нему на вилле Алена Делона в Души (департамент Луаре).

Это стрелковое оружие, в частности, категорий А и Б, и коллекционное оружие. При этом у актера не было разрешения, позволяющего ему владеть огнестрельным оружием.

Актера проверяют на незаконное приобретение и хранение оружия. На территории виллы следователи нашли стрельбище.

Обыск на вилле провели после начала другого расследования, связанного с конфликтом в семье артиста и опасениями по поводу его здоровья.

«Моя клиентка очень обеспокоена, узнав, что Алена Делона держат без медицинской помощи с оружием поблизости», — рассказала Ясин Бузру, адвокат спутницы Делона Хироми Роллен.

В январе Делона поместили под судебный надзор и ограничили в ряде прав, включая возможность распоряжаться имуществом.

Ранее телеведущая расплакалась в прямом эфире из-за новостей о пропаже коллеги.

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