Критик назвал достойную замену Моргенштерну*: «На его месте копия»

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru заявил, что рэпер Macan стал достойной заменой Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом).

«Кого-то удалось заменить, но таких примеров немного. Был популярен у нас такой персонаж — Моргенштерн. Сейчас на его месте копия в виде MACAN, которого признали открытием года на VK Music, он достаточно прослушиваемый, находится в чартах», — подчеркнул Бабичев.

Вместе с этим критик обратил внимание на то, что количество поющих блогеров в России сильно сократилось, но несмотря на это, сейчас в тренде Инстасамка, которая делает совместные композиции со многими именитыми музыкантами. Критик также отметил Анну Асти, которую считает лучшей певицей в стране несмотря на паузу в творчестве.

Недавно глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на встрече со школьниками и студентами в Тюмени заявила, что у Моргенштерна нет ограничений на возвращение в Россию. Она предположила, что рэпер не приезжает на Родину, так как сам того не желает.

Ранее телеведущая расплакалась в прямом эфире из-за новостей о пропаже коллеги.