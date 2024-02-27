В Екатеринбурге на торги выставят работу Пикассо

Аукционный дом «Литфонд» 2 и 7 марта в Екатеринбурге выставит на торги произведения Пабло Пикассо, Михаила Шемякина и других художников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского аукционного дома.

7 марта на аукционе представят картину Михаила Шемякина «Трансформация Пикассо» 1991 года. В тот же лень на торги выставлена цветная литография и самого испанского художника Пабло Пикассо — работа «Художник и модель» 1954 года.

2 марта «Литфонд» предложит приобрести историческую икону «Чудесное явление Богоматери русским воинам в Августовском лесу», написанную к 12 ноября 1915 года.

«На иконе имеется надпись: «Явление Богоматери русскому отряду пред поражением германцев в Августовских лесах». Ранее в «Литфонде» продажа такой иконы, но в меньшем размере, составила 460 000 рублей», — уточнили в аукционном доме.

Кроме того, 7 марта на аукционе представят старообрядческую икону «Богоматерь Одигитрия» первой половины XIX века, работы авангардиста Кирилла Зданевича, футуриста Михаила Ларионова.

Все лоты заявлены по стартовой ставке 1 рубль.

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