Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге на торги выставят работу Пикассо

Аукцион «Литфонд» выставит на продажу работы художников Шемякина и Пикассо

close
100%
Литфонд

Аукционный дом «Литфонд» 2 и 7 марта в Екатеринбурге выставит на торги произведения Пабло Пикассо, Михаила Шемякина и других художников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского аукционного дома.

7 марта на аукционе представят картину Михаила Шемякина «Трансформация Пикассо» 1991 года. В тот же лень на торги выставлена цветная литография и самого испанского художника Пабло Пикассо — работа «Художник и модель» 1954 года.

2 марта «Литфонд» предложит приобрести историческую икону «Чудесное явление Богоматери русским воинам в Августовском лесу», написанную к 12 ноября 1915 года.

«На иконе имеется надпись: «Явление Богоматери русскому отряду пред поражением германцев в Августовских лесах». Ранее в «Литфонде» продажа такой иконы, но в меньшем размере, составила 460 000 рублей», — уточнили в аукционном доме.

Кроме того, 7 марта на аукционе представят старообрядческую икону «Богоматерь Одигитрия» первой половины XIX века, работы авангардиста Кирилла Зданевича, футуриста Михаила Ларионова.

Все лоты заявлены по стартовой ставке 1 рубль.

Накануне Пушкинский музей купил картину учителя Рубенса «Поклонение волхвов».

Ранее писатель Павел Басинский рассказал о работе над книгами про Каренину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами