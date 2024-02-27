Музыкальный продюсер «Слова пацана» возглавил лейбл «Дружба мьюзик»

В России появится новый музыкальный лейбл под названием «Дружба мьюзик». Об этом сообщает субхолдинг ГПМ РТВ, объединяющий 6 развлекательных телеканалов (ТНТ, «Пятница!», ТВ-3, «Суббота», ТНТ4, 2х2) и 3 продакшен-компании, производящие мультижанровый контент (Good Story Media, 1-2-3 Production и Comedy Club Production).

На лейбле будут выходить библиотеки фонограмм, которые телеканалы и продакшен-компании ГПМ РТВ используют в производстве сериалов и шоу, кроме того, лейбл будет продвигать новых артистов.

Сейчас в библиотеке лейбла «Дружба мьюзик» насчитывает около 2,7 тысячи единиц контента: музыка для шоу и сериалов и новая оригинальная музыка, сгенерированная нейросетями. Возглавил лейбл Денис Дубовик — музыкальный продюсер сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Красный 5», «Плейлист волонтера», «Актрисы», «Перевал Дятлова», «Измены», «Полицейский с Рублевки» и др.

По словам Дубовика, «Дружба Мьюзик» будет первым лейблом, поддерживающим прямую связь с крупными медиаплощадками для продвижения артистов и их музыки.

«Музыка артистов лейбла будет доступна не только для всех проектов внутри ГПМ РТВ, но и для внешнего рынка. В результате производители кино, сериалов и шоу получат доступ к огромному количеству разнообразных треков, а аудитории откроется больше свежей и интересной музыки», — пообещал он, отдельно отметив, что «Дружба Мьюзик» будет работать с начинающими артистами.

Первым саундтреком от нового лейбла станет музыка к сериалу «Киберпапа» с Юлией Пересильд и Александром Робаком.

В начале года пользователи сервиса «Яндекс. Музыка» сообщили о появлении на платформе новых композиций артистов, лейблы которых прекратили сотрудничество с РФ из-за проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

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