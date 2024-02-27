По мотивам «Бриллиантовой руки» снимут новогодний фильм

Фильм по мотивам советской комедии «Бриллиантовая рука» режиссера Леонида Гайдая выйдет на ТНТ 31 декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Над созданием нового фильма будут работать авторы двух предыдущих новогодних проектов канала, переосмысляющих советскую классику: «СамоИрония Судьбы» и «Иван Васильевич меняет все!» — режиссеры Миша Семичев и Роман Ким, а также креативные продюсеры Андрей Шелков и Максим Ткаченко.

Авторы обещают, что в новом фильме снова примут участие звезды, а в сценарий войдут шутки на актуальные темы и музыкальные номера, органично вплетенные в повествование.

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки признает, что вышедшая в 2022 году «СамоИрония судьбы» была риском, который оправдался.

«В 2023-м все волновались и боялись, потому что невозможно держать эту планку два года подряд, будучи в конкуренции с каналами «федеральной тройки». Но нам удалось добиться невероятного результата и с «Иваном Васильевичем», — сказала она, добавив, что канал снова намерен превзойти себя и удивить зрителей.

Новогодний фильм «Иван Васильевич меняет все!» в день премьеры стал самой рейтинговой трансляцией на ТНТ за последние пять лет с рейтингом 5,7% и самым популярным фильмом 2023 года на ТВ. После премьерного показа «Иван Васильевич меняет все!» был опубликован на платформах Premier и «Кинопоиск», где после новогодних каникул занял первое и второе места соответственно. На ТВ и стримингах фильм посмотрели более 42,5 миллиона человек.

Накануне генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов сообщил, что на канале будет перезапущена программа «Наша Russia».

Ранее фанаты Мэттью Перри попали под удар криптомошенников.