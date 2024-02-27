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Ольга Шукшина отреагировала на новости о назначении суда с сестрой Марией

«КП»: Ольга Шукшина отказалась комментировать назначение суда с сестрой Марией

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Телеканал «НТВ»

Младшая дочь писателя Василия Шукшина Ольга отказалась комментировать заседания суда с сестрой, актрисой Марией Шукшиной, назначенное на фоне решения их матери Лидии Федосеевой-Шукшиной передать Марии исключительные права на произведения писателя. Об этом сообщает kp.ru.

Младшая сестра сообщила, что ни она, ни ее адвокат пока не дают комментарии. В газете уточнили, что Мария Шукшина не выходит на связь.

«Известно, что родные сестры конфликтуют давно. Причина — права на богатое наследие <...> знаменитого писателя Василия Шукшина», — говорится в сообщении.

27 февраля Telegram-канала «Суды общей юрисдикции города Москвы» сообщил, что Ольга Шукшина планирует отобрать у старшей сестры права на произведения отца. Суд между родственницами пройдет 4 марта 2024 года в Таганском районном суде города Москвы. Официальная причина иска — «признание договора об отчуждении исключительных прав на произведения Василия Макаровича Шукшина недействительным и применении последствий его недействительности».

Ранее Федосеева-Шукшина обратилась к внучке из-за московской квартиры.

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