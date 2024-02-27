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Лада Дэнс выступила на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Певица Лада Дэнс исполнила свой суперхит на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

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Телеканал «Россия 1»

Четвертый выпуск вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» открыла своим суперхитом певица Лада Дэнс. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия».

По словам самой Лады Дэнс, сама она предпочитает не участвовать в конкурсах, поскольку никогда не любила соревноваться, волновалась и боялась таких выступлений.

«И в какой-то момент поняла: нет, это не про меня. А вот побыть в жюри гостем или наставником — я с удовольствием», — призналась она.

Дэнс отметила, что сама она не может быть строгим судьей и будет давать исполнителям шанс.

«Вспоминая себя, свои эмоции, волнение, которое часто меня сковывало, я буду стараться давать исполнителям шанс: если увижу у конкурсанта потенциал, обязательно встану и поддержу его. Это важно, потому что можно зарубить талант на самых первых этапах, и это будет большой ошибкой», — заверила она.

Сотня музыкальных экспертов 1 марта выберет последних претендентов на выход в финал шоу. Тройка лучших коллективов займет места лидеров, но лишь два из них пройдут в финал, где они сразятся за победу и главный приз – Кубок шоу и 5 миллионов рублей. За места в финале поборются «Маги Voxa», PÚSHKINA'S SÍSTERS, DiaCapella, эстрадный хор OPEN SOUND, а также Ветеранский народный хор «БОЕВЫЕ ПОДРУГИ» из Волгограда, группа «МОДЖО» из Рязани, джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии из Екатеринбурга и квартет из Кубы SOL KARIBE.

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