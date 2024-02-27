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Тур Анны Asti по России оказался под угрозой срыва

Mash: шоу Анны Asti сорвались в пяти городах России

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asti/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тур певицы Анны Asti (Анна Асти, настоящее имя Анна Дзюба) по России оказался под угрозой срыва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Выступления певицы сорвались в пяти городах — Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. По информации источника, отмены могут произойти и в других городах. Инсайдер уточнил, что поклонники артистки начали сдавать билеты даже там, где об отменах концертов не заявляли.

Анна Asti после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой в конце 2023 года лишилась 13 миллионов рублей из-за отмены новогоднего корпоратива.

Накануне представители музыкального лейбла «Феникс Мьюзик», учредителем которого является Анна Asti, выплатил многомиллионный долг перед Федеральной налоговой службой.

Вопреки публикациям в СМИ, утверждающим, что долг в размере 7,6 миллиона рублей не выплачен, на лейбле рассказали, что задолженность была погашена до 10 ноября 2023 года.

Ранее певец Николай Басков на шоу «Конфетка» от ТНТ пошутил над новым образом певца Филиппа Киркорова.

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