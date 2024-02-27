Сыновья Круга и Канделаки станут участниками «Новой Фабрики звезд»

Сын певца Михаила Круга Александр стал участником музыкального шоу «Новая Фабрика звезд», пройдя открытый кастинг. Об этом сообщает издание «СтарХит».

К нему также присоединился Лео Канделаки, сын заместителя гендиректора «Газпром-медиа» и телеведущей Тины Канделаки. По данным издания, звездные дети уже заселились в дом к другим участникам проекта. За ними будут вести круглосуточное наблюдение в рамках шоу.

«СтарХит» отмечает, что и Лео, и Александр давно в музыкальной индустрии. Первый выступает со своей рок-группой, а также пишет музыку для сериалов. Круг-младший же гастролирует по России со своей матерью Ириной и участвует в передачах на телевидении.

22 февраля стало известно, что шоумен Тимур Родригез станет вторым ведущим проекта «Новая Фабрика звезд». Он присоединился к Регине Тодоренко. Шоу стартует на телеканале ТНТ 3 марта.

Одним из наставников проекта стал солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Артист будет помогать начинающим певцам проявлять свои таланты вместе с солистом группы «Руки вверх!» Сергеем Жуковым.

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