Вдова Жванецкого рассказала, как отметят юбилей писателя

В центре Москвы 6 марта, в день 90-летия со дня рождения сатирика Михаила Жванецкого, откроют мемориальную доску, она появится в доме, где он жил. Об этом kp.ru рассказала его вдова Наталья Жванецкая.

«Это дом на углу Лесной улицы и Тверской. В 1990 году мы переехали в эту квартиру. Долгое время мы жили в ней, там родился наш сын Митя. А когда мы переехали за город, Миша каждый день приезжал туда как на работу. Это был его рабочий кабинет, его холостяцкая квартира. Наверное, там он чувствовал себя свободнее, чем дома, где семья, ребенок, няни, коты, собака, тетушки, водитель», — поделилась Жванецкая.

По ее словам, открытие мемориальной доски станет открытием и для нее самой, потому она видела ее только в виде макета. Вдова сатирика добавила, что 5 марта в честь юбилея писателя в Галерее Artstory также откроется выставка, посвященная Жванецкому, 31 марта в «Барвиха Luxury Village» проведут гала-концерт, на котором прочтут его произведения.

До этого вдова сатирика рассказала, что однажды забыла сына Дмитрия в ресторане после тусовки. Она призналась, что на одном из мероприятий пара «загуляла» с маленьким ребенком допоздна, и тот уснул за спиной у матери.

Ранее сообщалось, что памятник Жванецкому открыли в Ростове-на-Дону.