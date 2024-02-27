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Супердискотека 90-х впервые придет в Самару

Концерт «Супердискотека 90-х» пройдет в Самаре 9 марта

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Пресс-служба «Супердискотеки 90-х»

Концерт «Супердискотека 90-х» от Радио Рекорд впервые пройдет в Самаре 9 марта 2024 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Девушки, надевайте клипсы и колготки в сетку! Парни, берите барсетки и доставайте из слаксов большой... мобильник! Пристегните ремни, это путешествие «назад в будущее» вы запомните навсегда!» — заявляют создатели.

Мероприятие пройдет самарском комплексе «МТЛ Арена». По заявлению организаторов, слушателей порадуют такие артисты, как КАР-МЭН, бывшая участница группы t.A.T.u. Юля Волкова, Вирус, Мальчишник, группа «‎Пропаганда»‎, МС ЖАН и певица Юлия Беретта. Создатели шоу подчеркивают, что участники события могут измениться.

«Супердискотека 90-х», которую организаторы называют первым и главным фестивалем музыки 90-х, существует уже 20 лет. Фестиваль традиционно показывают на главных телеканалах страны, а также концерт транслируется в прямом эфире Радио Рекорд во всех городах вещания. Этой весной в 6 городах России состоится премьера шоу «Назад в будущее», посвященное мероприятию.

Ранее сообщалось, что на фестивале «Самая читающая» переосмыслят манифест Маяковского.

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