В филиалах Росгосцирка прошли благотворительные представления для бойцов СВО и их семей

Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк) провела во всех регионах присутствия цирковые представления для участников специальной военной операции и их детей, посвященные Дню защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Росгосцирка.

Организаторы благотворительных показов отметили, что День защитника Отечества — не только государственный праздник с большой и славной историей, но и «повод выразить слова благодарности тем, кто сегодня стоит на защите наших рубежей, кто является воплощением мужества и самоотверженности, профессионализма и стойкости, целеустремленности и веры в свои идеалы».

Во Владивостокском государственном цирке программу «Тигры на земле и в воздухе» под руководством потомственного дрессировщика Ярослава Запашного увидели почти 2 тыс. человек.

Благотворительный показ в Рязанском цирке позволил зрителям окунуться в волшебный мир загадочных тропиков и их обитателей.

В рамках всероссийской акции Костромской цирк организовал благотворительное мероприятие для костромских полков 98 дивизии, а также семей участников СВО.

Зрители Саратовского цирка попали на фантастический парад умных машин, который сопровождался хореографией в исполнении артистов и демонстрацией цифрового манежа.

Тюменский государственный цирк совместно с фондом «Защитники отечества» организовал открытую репетицию с участием артистов и животных.

До начала представления в фойе Воронежского цирка праздничное настроение задавало выступление образцового детского коллектива духового оркестра Юнармии «Золотой эполет».

Более 2 тыс. зрителей увидели шоу «5 континентов» продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» в Самаре. Представители фонда «Защитники Отечества» поблагодарили главу Росгосцирка Сергея Белякова, артистов, а также заслуженного артиста РФ Гию Эрадзе за поддержку и подаренные эмоции.

Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков выразил благодарность защитникам Отечества.

«Благотворительные показы стали для нас возможностью не только подарить незабываемый праздник циркового искусства участникам спецоперации и их близким, но и оказать действенную соцподдержку тем, кто являет ярчайший пример преданности стране, приверженности ее культурным традициям, кто прививает молодому поколению чувство национальной гордости, личным примером показывая, как важно быть настоящим патриотом своей Отчизны», — заявил Сергей Беляков.