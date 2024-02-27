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На фестивале «Самая читающая» переосмыслят манифест Маяковского

В Москве пройдет литературный фестиваль «Самая читающая» с 8 по 10 марта

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Пресс-служба литературного фестиваля «Самая читающая»

В Москве состоится литературный фестиваль «Самая читающая», который пройдет с 8 по 10 марта на ВДНХ в рамках выставки «Россия». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

«На фестивале ведущие издательства покажут свою продукцию, здесь также состоятся встречи с замечательными русскими писателями, нашими современниками, пройдут дискуссии о русской литературе и культуре, спектакли, поэтические читки и многое другое», — поделился один из авторов идеи, худрук Театра на Бронной Константин Богомолов.

Всего в программе фестиваля четыре тематические части: «Слово печатное» (книжная ярмарка, литературные паблик-токи, автограф-сессии с писателями и др.), «Слово звучащее» (публичные поэтические чтения, перформанс «Цех оживших поэтов» режиссера Александра Пронькина, марафон поэзии и др.), «Слово тактильное» (интерактивные, познавательные игры и мастер-классы для детей) и программа от Российского общества «Знание», которое проведет 30 просветительских мероприятий о литературе.

В пресс-релизе подчеркивается, что в рамках литературного марафона, на второй день фестиваля, свой спектакль «Манифесты» покажет режиссер Юрий Квятковский. В нем постановщик переосмыслит известные манифесты известных деятелей культуры — Кандинского, Маяковского, Хармса, Малевича и др. Вход на события — свободный, по регистрации.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция представят фильмы на фестивале «Циолковский».

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