В Дубае отменили концерт Бориса Гребенщикова*

В Дубае отменили концерт рок-музыканта и основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Shot, исполнитель должен был 28 февраля выступить в клубе The Square. Выступление Гребенщикова отменено из-за плохого самочувствия артиста. Организаторы пообещали автоматически вернуть деньги за билеты.

До этого Гребенщиков заявил, что не может вернуться в Россию из-за невозможности выступать.

Гребенщиков отметил, что у него в РФ осталось много друзей, для которых он пел и продолжает петь. Он не считает, что покинул Россию, просто его квартира сейчас находится не в стране.

Гребенщиков уехал из России после начала специальной военной операции на Украине. В июне 2023 года музыкант попал в список иностранных агентов. Минюст РФ сообщил, что исполнитель «осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, выступал против специальной военной операции на Украине, получал поддержку от иностранных источников».

В данный момент Гребенщиков с супругой проживают в Лондоне.

Ранее Борис Гребенщиков* вспомнил, как впал в кому из-за Led Zeppelin.